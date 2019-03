"Basta Gabbie in Europa": raccolta firme anche ad Avellino Parte in Campania la settimana “End The Cage Age”

Domani, sabato 02 Marzo, in mattinata, inizia da Avellino la Settimana “End The Cage Age” in Campania. L'Associazione dei Consumatori “Difesa Consumatori e Contribuenti”, insieme al Partito Animalista Italiano, parte della colazione italiana (insieme a Lav, Enpa, Animal Equality ecc.), raccolgono le firme per dire “Basta alle Gabbia in Europa”.

La storia:

Stop all’uso delle gabbie per allevare animali a scopo alimentare. A chiederlo sono i Cittadini Europei «End the Cage Age» (Stop all’era delle gabbie) con una iniziativa sostenuta da una cordata di più di 100 associazioni in 24 Paesi e in Italia hanno aderito 16 associazioni (Amici della terra Italia, Animal Equality, Animal Law, Animalisti Italiani, Ciwf Italia Onlus, Confconsumatori, Enpa, Il Fatto Alimentare, Lac - Lega per l’abolizione della caccia, Lega Antivivisezione - Lav, Legambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa, Jane Goodall Institute Italia, Partito Animalista, Terra Nuova, Terra! Onlus).

La coalizione spiega che dovrà raccogliere, nell’arco di un anno, un milione di firme in almeno sette Stati membri affinché la Commissione Europea si pronunci su questo argomento, «potenzialmente portando un enorme cambiamento nel sistema della produzione di cibo, il più monumentale impatto sul sistema dell’allevamento mai avvenuto finora». L'iniziativa è la ICE, prevista dal Trattato di Lisbona e che raccolte un milione di firme, obbligherà la Commissione Europea a deliberare sull'argomento.

Difatti dopo la Manifestazione Italiana del prossimo 05 Marzo al Senato Italiano, dove saranno presenti tutte le maggiori entità ecologiste italiane, dal 09 Marzo è prevista la raccolta firma cartacea per l'Italia. Sulla Rete la coalizione ha già raggiunto oltre 500.000 firme in Europa.

Da sabato 2 marzo, Difesa Consumatori e Contribuenti insieme al Partito Animalista hanno però deciso di anticipare la raccolta firme in Campania, partendo da Avellino. Sul Corso Vittorio Emanuele, saranno presenti con Gazebo e Tavolini per le firme tutta la mattina.