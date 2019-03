Consorzio tutela vini Irpinia: confermato Di Marzio Triennio 2019-2021. Al suo fianco Marianna Venuti

Stefano Di Marzo riconfermato alla guida del Consorzio di Tutela dei vini d'Irpinia per il triennio 2019-2021. Al suo fianco Marianna Venuti.

''Con la precedente esperienza abbiamo gettato le basi e creato le premesse per un lavoro in profondità, destinato a veicolare in maniera ancora più attenta e mirata le nostre produzioni sui mercati nazionali e internazionali. La promozione dei vini e del nostro straordinario territorio sarà la mission che ci guiderà nel prossimo mandato''.

Tra i risultati più importanti raggiunti dal Consorzio c'è il conseguimento dell'incarico 'erga omnes', che mira a valorizzare , la filiera delle quattro denominazioni tutelate (Fiano di Avellino Docg, Greco di Tufo Docg, Taurasi Docg e Irpinia Doc).

L'impegno sul fronte della promozione turistica sarà uno degli obiettivi primari. Confermata la partecipazione del Consorzio, con un proprio stand, alle principali fiere nazionali e internazionali di settore in Italia e non solo.