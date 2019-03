Carnevale sicuro e a prova di bambino: l'appello della Cidec Il decalogo per una festa all'insegna della tranquillità e del rispetto delle regole

La confederazione italiana degli esercenti e commercianti della provincia di Avellino per bocca del suo presidente Nicola Grasso, invita i consumatori a vivere il Carnevale in tranquillità ed a mascherarsi e mascherare i propri bimbi, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.

I costumi, le maschere e molti gadget di carnevale sono considerati giocattoli destinati in prevalenza ai bambini e devono essere prodotti nel rispetto della norma Ue sulla sicurezza dei giocattoli (D. Lgs. n. 54 del 11 aprile 2011).

A tal proposito è lodevole la iniziativa della Camera di Commercio di Verona, vigilanzaprodotti@vr.camcom.it. , che ha approntato un decalogo per un carnevale in sicurezza a prova di bambino.

Ecco i consigli...

Acquistare solo vestiti, maschere, gadget, coriandoli e stelle filanti in carta che abbiano la marcatura CE. Così stai certo che non sono pericolosi.

Controllare eventuali parti affilate di gadget e accessori delle maschere (spade, lance, cappelli, caschi, occhiali, bacchette magiche, coroncine, fasce).

Non andare in motorino o bici portando il bimbo mascherato con caschi, elmetti o oggetti che simulano prodotti reali. Non proteggono nulla e dovrebbero indicarlo sul prodotto con la scritta “Attenzione! Questo è un giocattolo. Non fornisce protezione".

Controllare i fori per occhi e bocca delle maschere: devono avere un'apertura di almeno 1 cm x 13 cm, oppure 2 fori del diametro di circa 3 cm distanti l'uno dall'altro almeno 15 cm per garantire la respirazione.

Controllare i cappucci e i colli dei vestiti: niente lacci per i bambini da 0 a 7 anni, possono strangolarsi accidentalmente. Per i più grandi la norma UNI prevede che siano fissati al vestito in almeno un punto per evitare che si sfilino.

Annusare i vestiti, le maschere, i gadget: se hanno un cattivo odore, potrebbero contenere sostanze chimiche, mutagene, cancerogene o tossiche. Come i coloranti non a norma o gli ftalati.

Glitter, brillantini e applicazioni decorative sono fissate bene? Se si staccano possono essere ingerite o finire negli occhi del bimbo.

Non lanciare e non far lanciare le stelle filanti in bombolette e spara coriandoli contro le persone. Non sono giocattoli. Dovrebbero però esserci le indicazioni d’uso. Rispettale scrupolosamente.

Tenere lontane da fonti di calore (accendini, candeline) le bombolette spray lancia stelle filanti o coriandoli: contengono gas infiammabili

Truccare il proprio bambino, con prodotti ipoallergenici e adatti all’età: possono essere inavvertitamente ingeriti o sfregati sugli occhi.

Meglio se sono facilmente lavabili con acqua e sapone. Verifica sempre la data di scadenza (l’etichetta indica la scadenza o il tempo di scadenza una volta aperto il prodotto). Fai un test dietro l’orecchio del bimbo prima di procedere al trucco.