Carnevale, ad Avellino è festa con la Zeza Dalle 10 la sfilata lungo il Corso

Atmosfera di festa in mattinata in un Avellino baciata dal sole per le sfilate carnevalesche. Alle 10 ha preso il via la tradizionale parata dei carnevali irpini dell'Unpli lungo il Corso Vittorio Emanuele. Ad aprire le danze la Zeza di Bellizzi seguita da quella di Borgo di Montoro e di Mercogliano poi via via tutti gli altri gruppi: Monteforte, Quindici, Ospedaletto, Cervinara, Pagovallo Lauro Taurano, Volturara Cesinali e Capriglia Irpina. Un esplosione di colori, balli, musica e tradizioni per allietare i tantissimi avellinesi presenti sul corso con i loro bambini.