Carnevale da record in Irpinia. Code sull'Ofantina Il rientro e' da bollino rosso. Traffico e disagi per la deviazione a Parolise

Code chilometriche sull'Ofantina. Il rientro a casa dai carnevali in Alta Irpinia e' da record. Dopo Castelvetere in direzione Avellino si e' creata una lunga coda d'auto. La deviazione a Parolise per i lavori sul ponte ha creato i disagi maggiori, a migliaia di turisti che hanno deciso di raggiungere i Comuni di Castelvetere e Montemarano ad esempio. Complici le temperature in risalita repentina, il sole alto e clima quasi da inizio primavera l'Irpinia è stata presa d'assalto da migliaia di visitatori, anche da fuori regione. A Montemarano festa grande tra Caporabballi e paranze. Passato e presente, tradizione antica e desiderio di festa hanno reso magica e divertentissima la festa, al ritmo di tarantella. Festa grande anche a Castevetere e altri comuni. Ma il rientro è stato rallentato dalle code, dovute proprio alla deviazione lungo i paesi interessati dal piano alternativo per la chiusura del tratto di Ofantina interessato dai lavori.