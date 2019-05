Ingv, una grande realtà internazionale Ritorna Newsletter, il racconto della ricerca

Dopo qualche mese di pausa ritorna la Newsletter dell’Ingv, in una nuova veste grafica e con nuovi contenuti. La nuova Ingv Newsletter non tratterà solo di ricerca ma vi racconterà la vita dell’Istituto.

Un viaggio alla scoperta del “dietro le quinte” della ricerca, anche attraverso i vari canali che compongono l’informazione dell’Ingv e che sono il costante “link” con il pubblico.

L'editoriale del preesidente Carlo Doglioni

"Vi auguro buon viaggio tra le pagine della Newsletter che rappresentano porte virtuali dell’INGV, per farvi partecipi delle attività di monitoraggio, sorveglianza sismica e vulcanica, oltre a tutte le variegate ricerche che realizziamo. Un grande grazie a tutti i colleghi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ogni giorno, con entusiasmo, lo tengono vivo e incessantemente operoso."

Qualche riflessione sull’Ingv a 20 anni dalla sua istituzione a cura di Franco Barberi

In questi 20 anni l’Ingv ha sviluppato enormemente le proprie reti di monitoraggio sismico, geodetico e geochimico; ha creato laboratori specializzati di alta qualità; ha aumentato in modo significativo il proprio personale scientifico, garantendogli anche le condizioni per opportuni progressi di carriera; ha sviluppato ricerche di grande qualità, con una produttività scientifica molto elevata.