Servizio doposcuola territoriale, Marisa Graziano: "Buona la prima" "Rafforzamento dei centri per le famiglie e la promozione dell’affido e della bigenitorialità"

È ufficialmente partito il servizio di "Doposcuola territoriale" a Grottaminarda, presso i locali comunali di piazzetta San Giovanni.

Questo progetto innovativo è parte del piano "Rafforzamento dei centri per le famiglie e la promozione dell’affido e della bigenitorialità", promosso dalla regione Campania, realizzato dal Centro per la famiglia dell'Ambito territoriale A1 e comune di Grottaminarda.

L'assessore ai servizi sociali, Marisa Graziano, è entusiasta: "Abbiamo cercato di creare un ambiente accogliente e stimolante per i ragazzi, mettendo a loro disposizione anche un piccolo corredo di cancelleria. La prima giornata è andata molo bene. Il nostro obiettivo è aiutarli nello studio, colmare lacune e far riscoprire lo studio come momento di crescita e aggregazione".

Il servizio è rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per aiutarli nello svolgimento pomeridiano dello studio e supportarli nelle difficoltà scolastiche.