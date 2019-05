"Bella Ciao", contesta Salvini: aggredita ragazza Video postato sul social, indaga la Digos

«Ve ne dovete andare». Lo ha gridato in dialetto un promotore della Lega, prima di urlare più volte lo stesso imperativo contro una ragazza all’esterno del cinema Partenio.

La donna, un'avellinese,era arrivata per manifestare contro il leader del Carroccio. Attimi di alta tensione, per fortuna senza conseguenze,hanno concluso la giornata del leader della Lega ad Avellino.

Il video finisce in rete e la Digos lo acquisisce per risalire all’aggressore. Intanto scoppia la polemica. «Ho guardato con sconcerto questo video - dice il deputato Cinque stelle, Michele Gubi- tosa - E` preoccupante non si allontanano i contestatori così».