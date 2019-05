Designate le consigliere di parità effettive e supplente Il presidente della Provincia Biancardi ha approvato il provvedimento

Il presidente della provincia Domenico Biancardi ha approvato il provvedimento con il quale sono state designate Vincenza Luciano, per il ruolo di consigliera di parità effettiva e Ornella Petillo, per quello di consigliera di parità supplente.

Le designazioni sono propedeutiche alle nomine di competenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto, di concerto con il ministro delle pari opportunità.

Gli uffici hanno registrato 17 richieste di partecipazione all’avviso pubblicato lo scorso 3 aprile. Un’apposita commissione ha valutato le candidature, alcune delle quali sono risultate in possesso di curriculum comprovante particolare esperienza e competenza in materia, come richiesto nel bando. Tra queste, il presidente Biancardi ha designato Vincenza Luciano e Ornella Petillo.