Smog, intesa Priolo-Air: sì allo spostamento dei bus Il trasferimento parziale sarà operativo nel termine massimo di 15 giorni

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico ed al contrasto dell’inquinamento ambientale nella Città di Avellino (in particolare nella zona di Piazza Kennedy), in data odierna il Commissario Straordinario, Prefetto Priolo e l’Ammministratore Unico di AIR Mobilità S.r.l. e AIR S.p.A., Ing. De Sio hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che prevede lo spostamento parziale del capolinea di Piazza Kennedy nella Via Fariello, adiacente l’Autostazione di Avellino.

In esecuzione del Protocollo, in pari data, è stata emessa apposita Ordinanza della Polizia Municipale. Il trasferimento parziale del capolinea sarà operativo nel termine massimo di quindici giorni da oggi.

Con il medesimo Protocollo si è dato atto, altresì, della volontà delle parti di istituire un Tavolo tecnico permanente per la definizione delle problematiche di interesse comune a salvaguardia del bene pubblico ed a vantaggio della collettività.