Francesca Boccardi, prima irpina Vigile del Fuoco permanente Tra i 236 nuovi Vigili del Fuoco è la prima donna ad indossare la divisa

Nel piazzale delle scuole centrali antincendi a Roma, si è svolto il giuramento degli allievi Vigili del Fuoco dell’84° corso.

Al termine della cerimonia i neo Vigili del Fuoco si sono cimentati in un saggio ginnico professionale in cui sono state messe in evidenza alcune delle tecniche apprese durante gli addestramenti e gli allenamenti quotidiani.

Tra i 236 nuovi Vigili del Fuoco anche Francesca Boccardi, di Ariano Irpino, la prima donna Irpina ad indossare la divisa di Vigile permanente.

A lei è a suo marito, già Vigile del Fuoco Volontario i migliori auguri per una brillante carriera, da parte del comando provinciale di Avellino.