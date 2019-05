Smog, Priolo sospende l'ordinanza per la Festa della Mamma Nessuno sforamento dallo scorso 27 aprile

Sospesa l’ordinanza anti smog per domenica 12 maggio. Il commissario straordinario, Giuseppe Priolo, sospende, in occasione della festa della mamma, l’ordinanza antismog emanata lo scorso 30 aprile, che prevede il blocco totale delle auto, ad eccezione dei veicoli elettrici, ibridi, a metano, GPL ed euro 6, per tutte le domeniche a partire dal mese di maggio fino al trenta giugno prossimo. Priolo chiarisce che, non essendo stati rilevati sforamenti dal 27 aprile e considerata la situazione meteorologica dell’ultimo periodo in netto miglioramento, ha ritenuto possibile procedere con la sospensione dell’ordinanza antismog, accogliendo così anche le richieste pervenute negli ultimi giorni in cui la cittadinanza lamentava grandi disagi dovuta ad una “forzata” riduzione della mobilità.