Tribunali soppressi, tavolo con Todisco in Regione Sinergia tra Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi e Sala Consilina

Importante incontro a Napoli in Regione Campania dei rappresentanti dei tre tribunali soppressi (Ariano Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi e Sala Consilina) con il consigliere Francesco Todisco, delegato dal Presidente De Luca.

Oggetto della discussione, la possibilità di stipulare una convenzione tra Regione e Ministero per istituire sedi periferiche presso gli ex tribunali oggi soppressi.

L’avvocato Piergiacomo La Via ha illustrato l’esperienza siciliana, in cui il progetto, che si ricollega all’art. 4bis della legge di soppressione, si trova in una fase già piuttosto avanzata e dove è stata già approvata una specifica legge regionale.

Presenti al tavolo per Ariano Irpino, il Sindaco Domenico Gambacorta, gli avvocati Marcello Luparella e Domenico Simone, per Sant'Angelo dei Lombardi il Sindaco Marandino, il Consigliere Rosanna Repole e gli avvocati Licia Rafaniello e Giuseppe Trimonti, per Sala Consilina il sindaco Francesco Cavallone e l'avvocato Katia Nola. Presenti, guidati dal l’avvocato Piergiacomo La Via, avvocati dei Fori Siciliani.

Il Sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta, ha riferito che già la Giunta Caldoro nel 2014 aveva avviato una trattativa che però si era infranta di fronte alla indisponibilità del Ministero allora guidato da Orlando.

È stata sottoposta al Consigliere Todisco una bozza di accordo che delegherebbe alcune funzioni alle sedi periferiche.

I rappresentanti dei Fori di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi hanno espresso l’opportunità di perseguire l’obiettivo facendo presenti al Ministero le esigenze oggettive che impongono una restituzione a funzioni giudiziarie delle vecchie sedi dei Tribunali soppressi.

Todisco ha affermato che la revisione della geografia giudiziaria è un obiettivo che la Regione deve assolutamente perseguire, soprattutto in un’ottica di salvaguardia delle zone interne e disagiate e di restituzione alle stesse di funzioni. Ha perciò recepito formalmente la proposta riservandosi di interloquire direttamente con il Presidente De Luca riconvocando il tavolo all’esito della Riunione del Coordinamento Nazionale che si terrà domani a Roma.