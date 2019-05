Parcheggi, è rivoluzione: ecco dove e come si cambia Sparisce la pausa pranzo

Una stangata ampiamente annunciata e che ora inizia a concretizzarsi con l'ordinanza comunale 173. E' cominciata ieri e si completerà lunedi 13 maggio la modifica dei parchimetri in tutta la città di Avellino con gli aumenti delle tariffe. Nelle 11 aree chiuse del capoluogo, da oggi costerà 2 euro l'intera giornata, con possibilità di pagare un euro dalle 9 alle 14 e dalle 14 alle 22. Nei prossimi giorni verranno adeguati anche gli altri spazi comprese le strisce blu a raso dove la tariffa salirà a 1 euro e 30 l'ora, con importo minimo di un euro. I cittadini sono infuriati soprattutto perchè sparisce la pausa pranzo.

Queste le aree “chiuse” a tariffa giornaliera con relativa tariffa: Cimitero (gratis 1 e 2 novembre), Curva nord (1 euro), Via Campane (2 euro), Via Volpe (2 euro), Ex ospedale viale Italia (1 euro), Tribunale Montevergine (1 euro), Piazza Kennedy (2 euro), Stadio Partenio (1 euro), Asl via Imbimbo (2 euro), Teatro, coperto (2 euro), Campetto Santa Rita (2 euro).

A partire da lunedi 13 maggio si applicherà la tariffa giornaliera di due euro nella zona dell' Ex Corea e di via Aldo Pini e la tariffa di un euro e trenta ogni ora nelle seguenti strade: via De Renzi adiacenze piazza Kennedy, Corso Umberto I, Viale Italia, Via Roma, via Circumvallazione, Via Tagliamento, Via Testa, Via Guarini