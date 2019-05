Donna sul balcone, scatta l'allarme.Voleva solo fare un selfie La ragazza in via Aldo Moro stava scattando una foto, ma un passante ha temuto il peggio

Voleva scattarsi una foto dall’alto, dal balcone catturando, forse, uno sfondo particolarmente suggestivo del capoluogo, in pieno centro. Ma a vederla dalla strada sembrava che stesse per lanciarsi nel vuoto. Lei forse, invece, stava solo provando a centrare l’inquadratura migliore e quindi per l’esecuzione di quel click è passato qualche momento di troppo. E’ scattato l’allarme. Stamane momenti di grande concitazione nella zona Tribunale, per l’esattezza lungo via Aldo Moro. Un passante aveva notato una ragazza intenta a sporgersi dal balcone. La sensazione è stata quella peggiore, che quella ragazza stesse per compiere un gesto tragico. Il signore ha subito voluto chiamare i soccorsi. Sono subito arrivati i vigili del fuoco, ma per fortuna l’epilogo è stato felice. La ragazza mentre sulla strada sono arrivati i mezzi di soccorso s’era allontanata ma è stata rintracciata. E’ apparsa incredula e stupita per tanta attenzione, poi candidamente ha spiegato che era salita in terrazzo per fare qualche foto. Un selfie da postare magari sui social. Insomma, per fortuna tanto rumore per tutti. Passanti e curiosi hanno salutato il felice epilogo con altrettanti foto e video della strada diventata improvvisamente lo scenario di una sequenza di fatti per fortuna a lieto fine.