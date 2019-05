Noemi, Avellino si mobilita: «Devi tornare a correre giocare» Domani sera alle ore 17,30 i residenti di Via Francesco Tedesco chiamano a raccolta i cittadini

Anche Avellino si mobilita per la piccola Noemi. I residenti di Via Francesco Tedesco hanno organizzato per domani sera, a partire dalle 19:30, una fiaccolata con veglia di preghiera. Intanto le condizioni della bambina cominciano a migliorare. Respira da sola e sta meglio. Si è svegliata alle dieci e trenta in punto di questa mattina. Intanto in queste ore il quartiere si è mobilitato per ripulire la zona della piccola cappella dedicata alla Madonna dove si riuniranno i fedeli per pregare per la piccola. "Siamo tutti vicini alla famiglia. Un dramma senza fine. Per le prossime ore continueremo a pregare, perchè vogliamo vederla tornare presto a ridere, correre e giocare».

Alle dieci e trenta di questa mattina in punto Noemi ha riaperto gli occhi spalancandoli di nuovo sulla vita. Solo un’ora prima il procuratore di Napoli illustrava i dettagli degli arresti scattati all’alba che hanno portato all’identificazione di chi l’ha ridotta in fin di vita. Il primo pensiero della piccola è andato alla mamma Tania che per un attimo non l’ha abbandonata con papà Fabio in questi 7 lunghissimi giorni. Poi il desiderio dei suoi giochi, delle bambole, di un ritorno alla vita normale.