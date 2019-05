Rifiuti, Bonavitacola premia scuole e studenti d'Irpinia L'appuntamento è lunedi 13 maggio alle 10 alla Perna-Alighieri di via Maffucci

Saranno il Vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia Fortini a premiare gli studenti e le scuole vincitrici del concorso sul tema del ‘riciclo e del riuso’ promosso dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania.Lunedì 13 maggio ad Avellino, presso l'IC “Perna-Alighieri” in Via A. Maffucci 5, alle ore 10,00 saranno consegnate le borse di studio agli studenti nel corso di una manifestazione introdotta dal Presidente dell’ORGR, sen. Enzo De Luca.Saranno presenti i Dirigenti scolastici degli istituti locali premiati: la prof.ssa Angela Tucci per il V Circolo “Palatucci” di Avellino; Gerardo Vespucci per l’IISS “Maffucci” di Calitri; Annamaria Labruna per l’IC “Perna-Alighieri” di Avellino

Parteciperanno inoltre: il Commissario dell’Arpac, Stefano Sorvino; il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante; il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Angelo Percopo; Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luisa Franzese.

Il concorso rientra nell’ambito del “Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti”, promosso dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.

I lavori selezionati saranno pubblicati in una apposita sezione sul sito dell’ORGR, consultabile all’indirizzo htttp://orr.regione.campania.it sul portale internet della Regione Campania. Sarà annunciato nei prossimi giorni il calendario delle premiazioni nelle altre province campane