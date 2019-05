Promozione Avellino, la torre dell'orologio si colora di verde Il simbolo della città con i colori della squadra. E' grande festa per il rientro dei lupi

La Torre dell'Orologio, simbolo di Avellino, da stasera è illuminata di verde, ammantata dei colori della sua squadra. Tantissimi i cittadini che in queste ore si stanno riversando nel centro della città per festeggiare il grande riscatto, la risalita in serie C dei lupi. In attesa del rientro dei cinquemila tifosi che sono andati a Rieti per sostenere i biancoverdi, a Piazza Libertà si sentono già i caroselli delle auto. Da qui è visibile il grande campanile del centro storico che si staglia sull'orizzonte con i suoi nuovi colori. L'Avellino torna nel professionismo e lo fa superando il Lanusei con il risultato di 2-0 nello spareggio di Rieti. Per Avellino e per l'Irpinia un giorno da ricordare.