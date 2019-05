Festa della mamma della prevenzione: visite gratis con Iannace La prima volta a San Leucio del Sannio

In occasione della festa della mamma, domenica 12 maggio per la prima volta l’Amdos Mercogliano, in collaborazione con il Comitato di Zona di Casale Maccabei, ha organizzato nella frazione di San Leucio del Sannio gli ambulatori della prevenzione in rosa. Presso l’ex edificio scolastico sono state effettuate numerose visite gratuite con il senologo Carlo Iannace, l’ecografista Alessandro Rosa, la nutrizionista Annalisa Pepicelli e il cardiologo Paolo Silvestri.

In serata le tante persone che hanno aderito all’iniziativa, hanno partecipato alla Santa Messa, durante la quale l’Amdos Mercogliano ha donato un pezzo della sciarpa rosa da record al sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, e a Don Marco, come simbolo dell’unione nella lotta al cancro al seno.

L’Amdos Mercogliano desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli ambulatori credendo nell’importanza della prevenzione, i medici per il loro operato, il Comitato di Zona Casale Maccabei per la collaborazione e la bellissima accoglienza e il sindaco Nascenzio Iannace per l’ospitalità.

I prossimi appuntamenti con le visite gratuite sono disponibili sulla pagina Facebook Amdos Campania.