Addio Mercatone, via l'insegna: lavori nel gigante malato Via libera al progetto esecutivo, partono gli interventi. Dodici mesi per finire

La prima cosa che hanno fatto gli operai è stata quella di salire su una grossa scala e rimuovere quell'insegna diventata, in tre decenni, il simbolo della città che non funziona Non chiamatelo più Mercatone da oggi la firma della consegna dei lavori del Poject Financing per la rinascita del gigante malato della città. E’ stato firmato il verbale per il recupero funzionale del Mercatone. Già smontata la vecchia insegna. Il nuovo complesso si chiamerà Vivendi, nome della società di gestione: tra un anno 400 posti auto, una piazza all’aperto, supermercato e uffici al posto del degrado di oggi. Una era che finisce per il complesso inaugurato nel 1988 divenuto simbolo dell’incuria amministrativa. Poche ore fa gli operai della Pricipes Spa, che si è aggiudicata la struttura per 40 anni per nove milioni e mezzo di euro hanno avviato i lavori. Nello specifico il progetto prevede un supermercato, un parcheggio di interscambio, un’autorimessa, uffici pubblici, pubblici servizi e strutture per il tempo libero e un parcheggio da oltre 400 posti auto. Il cantiere è partito e la città spera.

La sfida sarà quella di far vivere il "Vivendi" questa la nomenclatura che sostituirà per sempre la scritta "Mercatone" prima del previsto.

Il progetto definitivo è quello più volte descritto. Nel 2020, la città di Avellino riprenderà possesso una struttura abbandonata da un ventennio. La nuova destinazione d’uso prevede un supermercato di alimentari, un parcheggio di interscambio, un’autorimessa, uffici pubblici, pubblici servizi e strutture per il tempo libero e un parcheggio da oltre 400 posti auto.

Il Project financing si pone l’obiettivo di riqualificare la struttura, salvaguardando l’omogeneità dell’impianto architettonico del complesso edilizio, utilizzando sistemi e tecnologie ad impatto energetico zero. Tutti gli impianti saranno realizzati nel rispetto delle norme vigenti ed in funzione dell’uso a cui sono destinati. La loro realizzazione sarà tesa ad ottenere il minor impatto ambientale possibile.

Prevista la creazione di un nuovo sistema di interscambio all’avanguardia sia per gli avellinesi che per i cittadini che provengono dalla provincia. Sarà possibile parcheggiare facilmente e accedere attraverso percorsi facilitati e velocizzati al centro della città. Tutto questo sarà "Vivendi”.