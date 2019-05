Monteforte, grandinata choc: chicchi come noci VIDEO Ieri stesse scene a Contrada

Una grandinata da record. Le foto raccontano tutto come il video inoltratoci da un nostro lettore. Pochi minuti sono bastati perché tutta la parte alta, del paese di Monteforte Irpino, venisse ricoperta da una fitta coltre di grandine. Chicchi grandi quanto noci. E’ successo ne primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 15,30 la grandinata si è abbattuta sul paese. Scene da inverno pieno nonostante siamo al 13 maggio. Il fenomeno inatteso per la stagione si è verificato anche a Capocastello.

Anche ieri stesse scene a Contrada e Forino con grande stupore di residenti e coltivatori che hanno temuto per i raccolti. Fenomeni improvvisi e violentissimi che accadono a macchia di leopardo in provincia nelle ore dell'allerta meteo.

Gli abitanti sono rimasti attoniti. Continuano a scattare foto dello strano fenomeno.

I chicchi piovuti sono di media grandezza. Stesso scenario in autostrada all'altezza della galleria, che porta ad Avellino Ovest, sempre nel territorio di Monteforte, in diretta corrispondenza della zona alta, detta in paese La Portella. Anche il tratto di via Nazionale è coperto.