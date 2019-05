Vallesaccarda e la pizza da guinnes grazie a Maurizio Stanco La straordinaria impresa nel mega forno del panificio Meninno

Missione compiuta, dopo la pizza realizzata ad alta quota a Frigento, ecco un nuovo guinnes mondiale. Maurizio Stanco bissa il successo con un panetto di ben cinquanta chili.

L'opera d'arte è stata relizzata questa volta a Vallesaccarda sotto i riflettori Rai della vita in diretta nel tradizionale panificio Meninno di Antonio Lo Russo e famiglia in via Coccaro.

Insieme al vulcanico e poliedrico Stanco, ben sette pizzaioli provenienti da varie regioni d’Italia: Marco Sotero , Pietro Fontana, Antonello Scatorchia, Andrea Cucciniello, Daniele Heddi, Luigi Gallo, Mario Sorrentino. Una pizza Margherita del diametro di oltre 2 metri, tantè che per sollevarla si è reso necessario costruire una mega pala in legno. E' la pizza con bordo canotto più grande al mondo. La foto è di Gerardina Lo Russo.

"L'unione fa la forza", è stato questo lo slogan della grande giornata di festa in terra di Baronia. Non c'è due senza tre. Chissà ora cosa si inventerà l'inimitabile e grande Maurizio Stanco....