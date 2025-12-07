Avellino: riecco Cagnano e Manzi, niente Rigione tra i convocati Alle 15 la sfida contro il Venezia per i lupi al "Partenio-Lombardi"

Rientro tra i convocati per Cagnano e Manzi, non per Rigione, ancora fuori per scelta tecnica. Ecco le scelte di Biancolino per l'elenco dei calciatori a disposizione verso la sfida contro il Venezia. Avellino privo di Insigne: lesione al muscolo soleo di destra. Out i lungodegenti Favilli, D'Andrea e Armellino e gli infortunati Milani e Pane (lesione al muscolo ileopsoas di sinistra per il portiere).

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico

Il report

"Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Luca D’Andrea è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Roberto Insigne in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo di destra. Ha avviato il programma di terapie. Alessandro Milani ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro. Pasquale Pane in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra. Ha avviato il programma di terapie".