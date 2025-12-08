Avellino-Venezia: le probabili formazioni, continuità per i lupi Alle 15 la sfida contro i lagunari per gli irpini nella quindicesima giornata di campionato

Con il ritorno tra i convocati per Cagnano e Manzi, ma non per Rigione, ancora fuori per scelta tecnica. Dentro anche Russo nell'elenco dei convocati, out Insigne per la lesione al soleo di destra e Pane per la lesione all'ileopsas di sinistra che raggiungono Milani e i lungodegenti Favilli, D'Andrea e Armellino nell'infermeria: ecco come si presenta l'Avellino alla sfida con il Venezia (ore 15 al "Partenio-Lombardi"). Continuità per i lupi: prospettiva del tandem Patierno-Tutino con Biasci dalla panchina come unica novità rispetto a Bolzano. Nel Venezia out Sverko e Bohinen, torna El Haddad tra i convocati. La quindicesima giornata si è aperta con la vittoria del Palermo ad Empoli (1-3) e della Sampdoria sulla Carrarese (3-2).

La probabile formazione biancoverde

Avellino (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Kumi, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Patierno, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Manzi, Gyabuaa, Besaggio, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico.