Serie A2: Avellino Basket ko a Cento (101-90)

Sconfitta contro Sella Cento per l'Unicusano Avellino Basket nella sedicesima giornata del campionato di Serie A2. Finale di 101-90, agli irpini non bastano i 17 punti di Chandler con altri quattro giocatori in doppia cifra (Mussini 16, Lewis 15, Cicchetti 14 e Dell'Agnello 11). Per Cento risulta decisivo il duo Montano-Davis.
Il tabellino
LNP Serie A2
Sedicesima Giornata
Sella Cento - Unicusano Avellino Basket 101-90
Parziali: 29-18, 28-26, 24-21, 20-25
Cento: Matteo Montano 24 (2/2, 5/9), Stacy Davis IV 21 (3/8, 4/10), Nicola Berdini 17 (5/5, 1/5), Luca Conti 16 (2/4, 3/6), Abdel Fall 8 (2/2, 1/2), Gabe Devoe 6 (2/4, 0/3), Nicolas Tanfoglio 5 (0/2, 1/2), Leonardo Guerrieri 4 (2/5, 0/0), Massimiliano Moretti (0/3, 0/0), Edoardo Tiberti, Alessandro Scarponi, Riccardo Piazzi
Avellino: J.J. Chandler 17 (2/6, 3/6), Federico Mussini 16 (5/6, 1/5), Jaren Lewis 15 (7/13, 0/1), Alexander Cicchetti 14 (6/7, 0/0), Giacomo Dell'Agnello 11 (2/8, 0/0), Mikk Jurkatamm 9 (0/0, 2/5), Alessandro Grande 5 (0/1, 0/7), Giovanni Pini 3 (1/2, 0/0), Giacomo Donati, Cosimo Costi, Andrea Zerini