Madre sale sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvata in extremis Giovane madre salvata dai carabinieri

Il dramma sfiorato

Nel primo pomeriggio di oggi tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono intervenuti in un comune della Valle dell'Ufita, dopo la segnalazione di un ragazzino che aveva allertato il 112 riferendo che la madre, in forte stato di agitazione, si era arrampicata sul tetto dell’abitazione manifestando intenti suicidi.

La centrale in azione

La Centrale Operativa ha immediatamente attivato il dispositivo di Pronto Intervento, coordinando l’azione delle pattuglie insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco.

Il dialogo

Per oltre 40 minuti i militari hanno dialogato con la donna, riuscendo infine a farla desistere e a convincerla a rientrare in casa, dove è stata affidata alle cure mediche.

La capacità comunicativa e l'empatia stabilità con la donna hanno permesso di scongiurare un epilogo potenzialmente drammatico, confermando l’efficacia del sistema di emergenza attivabile tramite il 112.