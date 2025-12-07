VIDEO | Piantedosi: "Affetto per Avellino, sempre pronto a dare una mano" A margine del Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Carlo Gesualdo

"Tenevamo molto a questo evento e ringrazio la commissaria Perrotta per aver messo a disposizione il teatro e tutto il supporto possibile. Serate come questa rappresentano un vero e proprio passaggio della speranza, poiché il periodo che si avvicina è quello del Natale, che evoca tematiche particolarmente significative": queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato. "Avellino? Sono certo che l'anno che ci attende sarà molto positivo e proficuo. Concluderà la gestione commissariale, come giusto che sia, restituendo ad Avellino l'amministrazione democratica scelta dai cittadini. Tuttavia, il lavoro svolto finora costituirà una pietra miliare sulla quale si potranno sicuramente poggiare solide basi. Mi occuperò di Avellino? Io mi occupo di Avellino, se posso, in ogni ambito. Naturalmente lo faccio con discrezione e garbo, senza invadere il campo, ma sempre con affetto e dedizione, mettendomi a disposizione della città e della provincia".