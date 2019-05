Paese senza acqua, scuole chiuse a Forino: è polemica Residenti su tutte le furie

Quella appena trascorsa è stata un lunga notte di passione per gli abitandi del piccolo comune di Forino. Rubinetti a secco e tanti disagi per uffici, negozi e case. Disagi tali da imporre la chiusura delle scuole. Da accertare le cause dell'improvvisa interruzione idrica. I residenti assicurano di aver avuto alcun preavviso piuttosto che spiegazione su quanto accaduto. Una cosa è certa il risveglio è stato difficile per tutti, tra case e molti negozi che hanno dovuto far fronte ad una vera e propria emergenza.