Domicella sotto choc: è morto il sindaco Corbisiero Aveva 63 anni Stefano Corbisiero: era l'unico candidato sindaco in paese. Puntava alla riconferma

Irpinia a lutto per la morte del sindaco Stefano Corbisiero. Corbisiero era candidato per le prossime amministrative.

Corbisiero si ripresentava il prossimo 26 maggio per essere riconfermato alla carica di primo cittadino, da più di 23 anni alla guida del paese del Vallo di Lauro. Era l’unico candidato in questa tornata elettorale alla carica di sindaco per essersi presentata alle elezioni solo la sua lista “Mani Unite”. Una morte improvvisa che ha lasciato il paese sotto choc.