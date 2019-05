Preghiere e miracoli, è il giorno di Santa Rita / VIDEO Tantissimi i fedeli che si ritroveranno davanti la chiesa di via San Francesco Saverio alle 18

Con le celebrazioni eucaristiche nella chiesa di via San Francesco Saverio è iniziata la lunga giornata per Santa Rita da Cascia, la santa delle cause impossibili. Alle 18 la processione che si snoderà lungo le vie del centro previsti come ogni anno tantissimi fedeli la processione attraverserà via Del Gaizo, Amabile, Del Balzo, Circumvallazione, Colombo, Derna, Platani, Corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, Nappi, Duomo e Rampa San Modestino. Quest'anno la partenza è stata anticipata alle 18 per via del comizio del vice premier Luigi Di Maio previsto per le 21 in via Matteotti. Sin dalle prime ore del mattino tantissimi i fedeli che hanno portato le rose alla santa nella chiesa del centro storico in segno di devozione

