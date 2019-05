Vigili del fuoco, Ponticelli subentra a D'Eliseo Lunedi alle 11 il cambio della guardia al comando provinciale di via Zigarelli

Lunedì 27 maggio vi sarà il cambio della guardia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, infatti l’attuale Comandante Architetto Rosa D’Eliseo a seguito della promozione a Dirigente Superiore sarà destinata a ricoprire l’incarico di Comandante di Salerno. La D’Eliseo ha avuto parole di elogio nei confronti di tutto il personale del Comando Irpino, e ne ha molto apprezzato i sentimenti e le qualità umane e professionali.

Il nuovo Primo Dirigente sarà l’ingegnere Luca Ponticelli, nato nel 1973 a Napoli, è vissuto nella città natale fino all’età di 30 anni. Dopo il diploma di liceo scientifico si è iscritto all’Università Federico II di Napoli, conseguendo con il massimo dei voti la laurea in ingegneria civile indirizzo strutture nel 1999. Nel 2006 ha integrato la formazione tecnica con un master di secondo livello presso la facoltà di ingegneria dell’Università Roma TRE.Nel 2002, dopo circa tre anni di esperienza presso uno studio di progettazione strutturale, l’ing. Ponticelli è risultato vincitore di concorso pubblico per funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Dopo circa due anni di servizio presso il Comando di Massa Carrara, nel 2006 si è trasferito a Roma presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, dove ha prestato servizio fino al 2019, anno di attribuzione dell’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Nel corso della propria carriera nel Corpo Nazionale l’ing. Ponticelli si è occupato principalmente di attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione, pubblicazione e normazione nel settore della prevenzione incendi. Ha preso parte a numerose emergenze post sismiche in Italia dal 2009 ad oggi (L’Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, Centro Italia 2017, Ischia 2017), rivestendo ruoli di coordinamento nel settore delle messe in sicurezza di manufatti danneggiati.Ha partecipato alle missioni internazionali di soccorso in Nepal (terremoto del 2015) ed Antigua e Barbuda (uragano Irma, 2017).

Lunedì 27 maggio alle ore 11’00, presso l’aula magna sita al secondo piano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, si terrà una conferenza stampa che vedrà avvicendarsi i due Comandanti.