Cimarosa, gli studenti: "Lasciate fuori la politica"/ VIDEO La bufera tra Comune e Provincia non sembra turbare gli allievi

Gli studenti del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino chiedono di rimanere fuori dal braccio di ferro che si sta consumando tra Comune e Provincia e pensano solo a studiare e suonare. Ieri il presidente Domenico Biancardi ha respinto la richiesta del dirigente di Palazzo di Città Gianluigi Marotta di chiudere l'edificio per la mancanza di un certificato antincendio. L'inquilino di Palazzo Caracciolo ha fatto di più, ha chiesto la revoca del provvedimento aprendo di fatto uno scontro istituzionale. I ragazzi all'esterno della struttura non sembrano turbati da questa bufera, sono quasi tutti fuori sede e certo un po' di preoccupazione c'è dal momento che si ritroverebbero sfrattati di punto in bianco quasi 1400 ragazzi

