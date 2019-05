Via Degli Imbimbo. Addio padre Roberto, uomo di fede e cultura Il lutto

La città piange Padre Roberto Luongo, parroco della Chiesa Cuore Immacolata di Maria ad Avellino.

I funerali si svolgeranno presso la stessa Chiesa il 29 maggio alle 9.30. "L’intera comunità lionese questa mattina ha appreso, con dolore, la notizia della scomparsa del caro Padre Roberto Luongo. Siamo tutti affranti dopo questo triste evento e ci sentiamo in dovere di ricordare le sue grandi doti di fede e di cultura religiosa. Egli, infatti, ha vissuto a Lioni per oltre 40 anni presso il convento francescano, dedicandosi con profondo spirito sacerdotale alla ricostruzione e alla promozione del santuario di San Rocco. Si è impegnato, costantemente, nella realizzazione di un tessuto sociale armonioso e compatto, offrendo la sua opera con generosa attività cristiana. Come vicepreside, è stato il primo fautore dell'istituzione del corso di ragioneria all'istituto "Vanvitelli" e viene da tutti i suoi ex alunni ricordato con stima e affetto, lasciando un’indelebile impronta nel nostro paese. Ci uniamo, dunque, al dolore che ha colpito la sua famiglia e la Provincia Francescana Sannito–Irpina dei Frati Minori". Così il sindaco di Lioni Yuri Gioino e l’amministrazione comunale.