Addio a Carmine Imbimbo, decano del commercio avellinese La passione per le moto e quattro ruote,l'azienda di famiglia portata avanti con i figli.I ricordi

Lutto in Irpinia per la morte di Carmine Imbimbo, storico decano del commercio avellinese. "Poco fa è venuto a mancare papà. Ci piace ricordarlo così. E far sì che tutti lo ricordino come un vero Imbimbo. Grazie a tutti". Questo il messaggio di Dario Imbimbo, affidato con una foto d'epoca al social Facebook (foto copertina, ndr), per comunicare a tutti gli avellinesi la dipartita di suo padre Carmine. Manualità e capacità, passione per le due e quattro ruote condivise e sentite in famiglia. Ecco la ricetta di una vita intera, quella dello storico Carmine Imbimbo che di umiltà e impegno ha fatto lezione di vita.

E i commenti sul social scendono a pioggia come quello di Attilio che scrive: "Lascia a tutti noi (motociclisti e non) una traccia chiara per proseguire il cammino in amicizia, senza mai abbassare l’asticella dell’onestà.

A te, Dario, e Giuseppe sia di conforto l’esempio.

A Lui buon viaggio senza casco con il piacere del vento nei capelli!

Tutti in città lo conoscono, lui sempre presente nella sua attività appassionato cultore di gomme e motori. Tantissime le attestazioni di vicinanza e solidarietà di chi lo ha conosciuto, amici e parenti.