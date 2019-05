Tregua Comune-Provincia, il Cimarosa non chiuderà Biancardi: "Entro fine settimana i documenti per la messa in sicurezza"

E' tregua tra Comune e Provincia di Avellino, scongiurato il rischio della chiusura del conservatorio Domenico Cimarosa. Arriva la fumata bianca dal vertice in Prefettura. L’intesa, tra il presidente Domenico Biancardi e il sub commissario Ricciardi, archivia lo scontro scaturito settimana scorsa dall’ordinanza del dirigente Gianluigi Marotta che intimava all’ente di Piazza Libertà di vietare l’utilizzo dell'edificio di via Circumvallazione per la mancanza della certificazione Scia antincendio. Palazzo Caracciolo si è impegnato a presentare nel più breve tempo possibile, già entro questo fine settimana, la documentazione necessaria e il Comune sospenderà il proprio provvedimento. Insomma c'è massima collaborazione e Biancardi oggi smorza i toni della polemica. “Non c’è stato nessuno scontro con il Comune, c'è stato piuttosto un chiarimento che attraverso la Prefettura abbiamo portato avanti. Questo tavolo che abbiamo convocato servirà soprattutto per il futuro, per ogni altro problema noi abbiamo questa concertazione aperta perché la Provincia è disponibile ad intervenire per la sicurezza dei nostri concittadini, dei ragazzi, di tutti. Abbiamo discusso del problema e abbiamo anche indicato una strada dove il Comune ha convenuto, attraverso questo iter, a trovare una soluzione entro questo fine settimana. I tecnici sono già al lavoro per trovare una soluzione che metta anche il Comune in condizione di poterci far lavorare per una messa in sicurezza completa del Cimarosa".