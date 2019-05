Via libera a tutte le auto: stop all'ordinanza antismog Avellino, riscontri positivi nell'aria

Il Comune di Avellino ordina l’immediata sospensione dell’ordinanza Antismog che dal 30 aprile prevedeva la circolazione dei veicoli nel centro cittadino a targhe alterne.Nessuno sforamento registrato dalle Centraline Arpac e ordinanza sospesa.

La decisione è stata presa in mattinata dallo stesso commissario al Comune di Avellino in seguito ai riscontri positivi registrati in questi giorni dall’Arpac per cui si è deciso di sospendere il blocco del traffico che doveva durare fino alla fine di giugno.

Dai bollettini dell’Arpac non risultano ulteriori “superamenti dei limiti consentiti per il parametro PM10” rilevati dalle centraline che monitorano la qualità dell’aria.

Da qui i pareri favorevoli da parte dei Dirigenti del Comando di Polizia Municipale e Tutela Ambientale che hanno avvallato la decisione di sospendere il divieto di circolazione per le auto all’interno del capoluogo.