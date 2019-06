Ballottaggio, Priolo: "Sarà il sindaco di tutti" Il commissario lancia l'appello all'unità dopo le divisioni della campagna elettorale

Un appello all’unità a una settimana esatta dal ballottaggio. Lo lancia il Commissario Straordinario Giuseppe Priolo a margine delle celebrazioni per il 2 giugno. “Credo che oggi è giusto celebrare la Festa della Repubblica, poi ci sarà tempo per i bilanci della mia attività. Sono molto contento che stamattina ci siano i ragazzi delle scuole perché sin da piccoli bisogna avere i valori della democrazia e del rispetto delle istituzioni. Anzi, dovremmo ripristinare l’educazione civica nelle scuole perché tutti, con i nostri atti, dobbiamo contribuire all’educazione civica. Dopo i momenti della divisione, anche fisiologica, della campagna elettorale, chiunque sarà eletto dovrà essere il sindaco di tutti e chiunque dovrà contribuire alla gestione della cosa pubblica che non è cosa di una parte ma cosa di tutti, pur nelle giuste differenze di opinioni e sono sicuro che cosi sarà. Avellino avrà un sindaco espressione di tutta la città”.