2 giugno: "Lealtà e solidarietà architravi della Costituzione" Il prefetto Tirone alle celebrazioni in via Matteotti ha dato lettura del messaggio di Mattarella

73 anni fa la proclamazione della Repubblica Italiana. Ad Avellino le celebrazioni si sono svolte, come di consueto, in via Matteotti con lo schieramento del Reparto di formazione, l’afflusso e il posizionamento delle autorità, del Medagliere dei Combattenti e Reduci e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Gonfalone della Città di Avellino, decorato con medaglia d’oro al valore civile e medaglia d’oro al merito civile e il gonfalone della Provincia. Dopo gli onori del Prefetto di Avellino e la rassegna del Reparto schierato il momento solenne della cerimonia dell’alzabandiera, quindi è stata deposta una corona al monumento dedicato ai Caduti. Il prefetto Maria Tirone ha poi letto la lettera inviata a tutti i prefetti dal Presidente Sergio Mattarella. “Bisogna portare i ragazzi alla comprensione dei prìncipi della repubblica – ha dichiarato la Tirone - Il Capo della Stato richiama noi prefetti a grandi responsabilità sul territorio. C’è il principio della coesione da far rispettare, favorendo la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, questa è l’architrave della nostra Costituzione per fare sintesi e trovare un equilibrio. Senza dimenticare i doveri di solidarietà e il compito di vigilare per reprimere e contrastare tutte le degenerazioni che si verificano nel contesto sociale”.