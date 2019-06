Scomparso a San Mango, c'è la svolta: Catino è tornato a casa Il 69enne ha fatto rientro in paese

E lieto fine sia. Dopo giorni di attesa il 69enne Antonio Catino, di cui non si avevano più notizie dal 30 maggio scorso, è tornato a casa. Si era creato molto allarme. In paese i vicini erano preoccupati dal fatto di non vederlo più entrare o uscire di casa o recarsi nell’orto.

A denunciare la sua scomparsa era stata sua sorella. Il piano di ricerca attivato dalla Prefettura ha visto per una settimana l’impiego di forze specializzate dei Vigili del fuoco e dell’Arma con controlli del territorio estesi fino in Piemonte dove l’uomo, in passato, aveva lavorato. Il 4 giugno, nell’avanzare dell’ipotesi di un allontanamento volontario, le ricerche come da prassi erano terminate. Oggi intanto la comunità intera, gli amici e familiari hanno potuto turare un sospiro di sollievo per il ritorno dell'uomo in paese.