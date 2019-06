Tre bus rotti, il 4° senza aria condizionata. Viaggi da bestie L'ira dei pendolari

Tre bus dell’Air rotti, in panne in una sola mattinata. Erano tutti diretti a Napoli. Ma come se non bastasse il quarto mezzo che ha recuperato i viaggiatori esasperati aveva l’aria condizionata rotta e l’Air finisce sotto accusa. Studenti e lavoratori su tutte e furie. Il caso approda sui social in tempo reale e i commenti al vetriolo si sprecano. C’è qualcuno che provoca i lettori commentando amaro e invocando una zinne di forza per protesta: «Cerchiamo di viaggiare tutti senza ticket». Senza contare l’esasperazione per la nuova stazione provvisoria di via Fariello dove gli utenti si sentono letteralmente abbandonati senza servizi igienici.Ieri l’assurdo destino dei pendolari costretti a salire e scendere da du smezzi prima in panne nello stesso punto e da un terzo, sempre in città, a piazza Cavour.

A raccogliere gli improperi dei viaggiatori lo sfortunato autista del quarto mezzo, che nonostante sia riuscito a portare i pendolari a Napoli lo ha comunque fatto a bordo di un mezzo senza aria condizionata.

Scrive un utente: «Siamo chiamati ogni giorno a fare i conti con ritardi e continui guasti ai pullman. Ieri, ancora una volta, a causa di guasti improvvisi siamo stati costretti a cambiare lungo la tratta che percorriamo quotidianamente».

«Record del mondo: due pullman rotti al Tribunale, uno era diretto al Centro direzionale e l’altro per Capodichino, il terzo, ovvero il bis di quello rotto, si rompe al Bar Dallas. Grazie Air per tenerci sempre allenato in questo saliscendi dai bus”.