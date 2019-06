Così la clinica Montevergine è diventata eccellenza del cuore L'intervento dell'Ad Antonio Merlino al confronto con esperti e politici a S.Angelo dei Lombardi

Scommettere sulla qualità dei servizi da offrire ai pazienti, questa la sfida del futuro per la sanità in Irpinia. E' il messaggio rilanciato a Sant'Angelo dei Lombardi nel corso del confronto con esperti del settore e politici, tra cui Ciriaco De Mita e Rosetta D'Amelio, che si è tenuto presso la sede della fondazione Don Gnocchi. Ha suscitato particolare interesse l'intervento dell'amministratore delegato della clinica Montevergine, Antonio Merlino, che ha discusso di “Clinical Governace”, evidenziando i significativi risultati raggiunti negli ultimi anni dalla clinica di Mercogliano, diventata ormai un'eccellenza sanitaria del cuore per il Sud Italia.