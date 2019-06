Musica, degustazioni e divertimento al centro storico L'associazione Resta in Centro presenta gli eventi dei week end estivi

“Resta In Centro”….e’ cosi che il commercio mette le basi per un rilancio serio e concreto. Questa mattina i gestori dei locali del centro storico di Avellino hanno presentato l’evento che vedrà l’area pedonalizzata e musica in ogni angolo tutti i fine settimana.

Il progetto prevede che dal 14 giugno tutti i venerdì e sabato dalle ore 20 il Centro Storico diventerà isola pedonale. La nostra associazione è nata lo scorso anno con l’obiettivo preciso di rivalutare l’intera zona che per noi è una parte fondamentale della città – ha dichiarato il presidente Carmine Pacilio - Riscopriamo l’orgoglio e ripartiamo dalle cose semplici, siamo tutti commercianti e siamo insieme per ripartire dalle piccole cose, dopo gli eventi dello scorso anno - quelli di Natale e del Ferragosto – abbiamo deciso di continuare il nostro progetto».Dunque, si parte venerdì sera con spettacoli musicali, degustazioni e tante altre novità che si andranno definendo man mano.

«Determinazione, passione per il nostro lavoro e amore per la Città! Avevamo un sogno ambizioso e siamo riusciti a realizzarlo. Dal 14 giugno tutti i venerdì e sabato dalle ore 20 il Centro Storico diventerà isola pedonale», dichiarano i componenti dell'associazione "Resta In Centro".