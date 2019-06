Fede e devozione. E' il giorno di Sant'Antonio di Padova Celebrazioni e processioni in tutta la regione Campania.

"Sant'Antonio non è solo un grande santo - afferma il parroco della chiesa di San Pietro Apostolo ad Ariano Irpino, don Daniele Palumbo - il santo dei miracoli, acclamato e invocato ovunque. In lui ciascuno nei secoli, ha saputo trovare qualcosa di speciale, un sostegno certo, un autentico testimone della fede cristiana, un sicuro e fedele discepolo di Dio. In Sant'Antonio ritroviamo, autenticità, lealtà sobrietà e umiltà."

A mantenere viva la pietà popolare, ci hanno pensato i giovani ad Ariano Irpino nel borgo antico della Guardia.

Questa sera alle ore 18.00 la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo Sergio Melillo. A seguire la processione del Santo lungo le strade del territorio parrocchiale. Fede ma anche folclore, musica e gastronomia. L'attesa è tutta per domani sera venerdì 14 giugno alle 22.00 in Piazza Mazzini con il concerto di Alex Britti.