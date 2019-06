La festa del volontariato, il terzo settore incontra i giovani Terza edizione della manifestazione nell'ambito di Sportdays

Terza edizione nell'ambito delle giornate di Sportdays de "La Festa del Volontariato", organizzata e promossa dal centro servizi irpinia solidale, l’occasione per condividere e valorizzare l’impegno dell’esercito di volontari che opera in provincia di Avellino nelle centinaia di associazioni presenti sul territorio. un momento di incontro tra le varie realtà associative, ma anche tra il terzo settore e i cittadini per conoscere la vivacità e l’eterogeneità che caratterizza il mondo del volontariato. Laboratori creativi, giochi, gonfiabili, caccia al tesoro, musica e balli di gruppo, il tutto condito da pop corn, zucchero filato e gelati.

“Siamo qui per fare volontariato e per promuovere il volontariato, che è il nostro principale scopo – spiega il presidente del csv Giuseppe D’Argenio – far sì che il volontariato possa raccontarsi e avere nuovi adepti che si avvicinano. E farlo in collaborazione con Sportdays è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Gli fa eco la direttrice Angela D’amore: “I laboratori sono tenuti dai volontari delle associazioni e i volontari in servizio civile presso la nostra struttura e ci hanno regalato il loro tempo per questa manifestazione. Tutto ciò che si cerca in una grande festa è qui”.