"Noi con Loro", Priolo revoca la Convenzione L'atto era in vigore dal 1989

Il Commissario straordinario Giuseppe Priolo, con apposita delibera, ha revocato la convenzione fra il Comune di Avellino e la onlus “Noi Con Loro” al centro di un’inchiesta della Procura irpina che ha portato a dieci rinvii a giudizio. La convenzione, in piedi da 30 anni, ha consentito alla onlus l’occupazione dei suoli e dei locali della struttura di via Morelli e Silvati. Alla base della decisione l’ordinanza del Gip del Tribunale di Avellino Paolo Cassano notificata al comune l’8 marzo 2019 che dispone "la misura interdittiva della esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di anni uno, e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente erogati" e la nota della Regione Campania, del 15 aprile 2019, con cui veniva comunicata la cancellazione della Onlus dal Registro regionale del volontariato. "Entrambi i provvedimenti – scrive Priolo nella delibera numero 126 – precludono la prosecuzione delle attività in convenzione”.