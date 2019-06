Abellinum pride, nonna Eleonora: mio nipote ama un altro uomo La foto virale della nonna di Antonio De Padova, vice presidente Apple pie

La foto della nonna con il cartellone è divetata ormai virale. In occasione di Abellinumpride, che si tiene ofggi pomeriggio alle 16, Antonio De Padova, vice presidente dell'associazione Apple Pie - L'amore meirta Lgbt, pubblica la foto di sua nonna e dice: "Quale regalo migliore per i miei 40 anni? Stamane ho fatto coming out con donna Eleonora". Sul cartellone la nonna scrive "sono una nonna orgogliosa di suo nipote, anche se ama un uomo, a vui che ve ne fotte!"

«Mia nonna, a 85 una mente apertissima. Invita perAbellinum Pride - People Have The Power! Ho una nonna meravigliosa e piena di vita! Invita tutte le nonne, nonni, zii, nipoti, ad unirsi per fare una rivoluzione d’amore! 15 GIUGNO ATRIPALDA PIAZZA UMBERTO I, ore 16!"