Il Parco santo Spirito e la magia di Pompieropoli / VIDEO La manifestazione dei caschi rossi nell'ambito di Sport Days 2019

Oggi pomeriggio presso il parco Manganelli di Avellino, in occasione della manifestazione Sport Days, il personale dell'Associazione Nazionale del Corpo e i Vigili del Fuoco di Avellino, hanno presentato Pompieropoli, il percorso ludico formativo per tutti i bambini della città. Circa duecento i piccoli pompieri per un giorno che si sono cimentati nelle prove di abilità fino ad arrivare a sperimentare un vero incendio. Il giusto riconoscimento per tutti i partecipanti è stato ricevere il diploma di Pompiere Junior.