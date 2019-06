Elicottero della Polizia sorvola i cieli di Avellino Il grosso mezzo ha catalizzato l'attenzione dei cittadini

Non è passato inosservato ad Avellino l'elicottero della polizia che sorvola, da almeno un'ora, la città. Più giri nel cielo, soprattutto nella zona centro antico. I potenti e roboanti motori del mezzo hanno subito attirato l'attenzione degli avellinesi, che hanno rivolto gli occhi in alto per focalizzare e ammirare l'elicottero, nei colori di ordinanza. Ma non sono in corso operazioni e neanche salvataggi particolari nel capoluogo irpino. Si tratta di un'esercitazione che è stata realizzata in occasione con la manifestazione Sport Days, per mostrare ai più piccoli, giovani e sportivi l'elicottero in azione. Una delle tante iniziative che la Questura ha dedicato ai più piccoli in occasione del grande evento a Parco Santo Spirito. Con giri e speciali manovre l’elicottero delle forze dell’ordine sta animando questo caldo pomeriggio d’estate in città.