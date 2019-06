Centro Autismo, trovata l'intesa: Gestione all'Asl E il neo sindaco festa si sbiilancia: "Operativo ad ottobre"

Dopo 18 lunghissimi anni finalmente intravede la luce il Centro autismo di rione Valle ad Avellino. Dopo l'esproprio del suolo da parte del commissario straordinario Giuseppe Priolo e dopo il completamento dei lavori nelle scorse settimane, ora arriva anche una prima intesa sulla gestione della struttura: sarà in capo all'Asl irpina.

“A breve firmeremo un primo protocollo con il Comune e la Regione” annuncia il direttore generale di via degli Imbimbo Maria Morgante. Ci saranno 10 posti di semi-residenzialità per ragazzi fino a 18 anni, trasferiremo il settore di neuropsichiatria infantile che verrà spostato dal centro Australia e aumenteremo gli ambulatori. E’ nostra intenzione accelerare quanto più possibile anche per evitare che il centro, ormai finito, possa essere vittima di vandali. Questa struttura servirà il capoluogo, l’hinterland e la bassa Irpinia mentre quello di Sant’Angelo dei Lombardi servirà l’altra porzione di provincia. Chiaramente dovremo prima ultimare la fase delle certificazioni e delle autorizzazioni".

Al tavolo di stamattina in prefettura con il prefetto Maria Tirone, Priolo e l'asl c'erano anche l’Ente Provincia e il neo sindaco Gianluca Festa che inaugurerà il centro e nel frattempo si sbilancia anche in una previsione: “Immagino di vederlo operativo entro ottobre”.