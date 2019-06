Maturità 2019. Ungaretti, Stajano e Sciascia: ecco le tracce La prima prova, le tipologie proposte per il tema di italiano

Prima prova Maturità 2019, Ungaretti e Sciascia gli autori per la tipologia A. La prima traccia a uscire è, come tutti gli anni, quella dell’analisi del testo: tra gli autori scelti dal Miur per la prima prova della maturità c’è “Il porto sepolto” di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria. La seconda traccia proposta è “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia.

Tra gli autori presenti nelle altre tracce c’è anche Corrado Stajano con “Eredità del Novecento”. Tra le scelte del ministero anche l’argomento “Istruzioni per l’uso del futuro” partendo da un testo dello storico dell’arte e saggista Tomaso Montanari o quello di Fernbach sull’illusione della conoscenza. E poi Gino Bartali “giusto tra le nazioni” e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982 sono tra i protagonisti dell’esame scritto di Italiano.

Primi leaks anche in merito alle tracce della prima prova dell’esame di maturità 2019, tipologia B. In questi ultimi minuti stanno uscendo una serie di anticipazioni che dovrebbero essere più o meno veritiere in merito appunto agli argomenti di questo primo importante step dell’esamone finale. Per quanto riguarda più specificatamente la tipologia B della prima prova, quindi, il testo argomentativo, il Miur ha selezione un brano di Montanari intitolato “Istruzioni per l’uso del futuro”, nonché “L’illusione della conoscenza” di Philip Fernbach e infine, “La cultura italiana del Novecento”, brano di introduzione di Corrado Stajano della suddetta raccolta di saggi.

Alle 8.30 in punto la password per accedere alle tracce è stata pubblicata sul sito del Ministero, e sui profili social. E dopo l’apertura del plico telematico, gli studenti sapranno quali sono le tracce scelte dal ministero per il tema di Italiano, quest’anno riformulato senza tema storico. Due gli autori che saranno scelti per l’analisi del testo, poi tre tracce per la produzione di un elaborato argomentativo e infine la riflessione critica su tematiche di attualità, che è la nuova tipologia C. Oggi verrà estratta anche la lettera dell’alfabeto per stabilire da chi si inizierà per il colloquio orale, come ha ricordato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che prima dell’apertura delle buste ha augurato buon lavoro a tutti i maturandi.

"Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi che la fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità", ha scritto in un messaggio condiviso sui suoi account social.